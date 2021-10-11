У департаменті КМДА проводять обшуки. Двом інженерам повідомили про підозру

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Голосіївська окружна прокуратура міста Києва проводить обшуки у службових приміщеннях Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради в межах кримінального провадження.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, службові особи комунального підприємства «Спортивний комплекс», що підпорядковане у своїй діяльності Департаменту молоді та спорту, на підставі укладених договорів безпідставно переказали бюджетні кошти на рахунки підрядних організацій. Так вони оплатили капітальний ремонт стадіону, але роботи провели за завищеними цінами та не у повному обсязі.

Це завдало територіальній громаді збитків на суму понад 700 тисяч гривень.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили документи про проведення тендерів, які потім передадуть на експертизу.

Разом з тим, двом інженерам технічного нагляду повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та планується повідомити про підозру третій особі — представнику підрядної організації.