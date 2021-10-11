У департаменті КМДА проводять обшуки. Двом інженерам повідомили про підозру
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Голосіївська окружна прокуратура міста Києва проводить обшуки у службових приміщеннях Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради в межах кримінального провадження.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
За даними слідства, службові особи комунального підприємства «Спортивний комплекс», що підпорядковане у своїй діяльності Департаменту молоді та спорту, на підставі укладених договорів безпідставно переказали бюджетні кошти на рахунки підрядних організацій. Так вони оплатили капітальний ремонт стадіону, але роботи провели за завищеними цінами та не у повному обсязі.
Це завдало територіальній громаді збитків на суму понад 700 тисяч гривень.
Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили документи про проведення тендерів, які потім передадуть на експертизу.
Разом з тим, двом інженерам технічного нагляду повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та планується повідомити про підозру третій особі — представнику підрядної організації.
- Від серпня цього року правоохоронці майже щодня проводять обшуки в КМДА, районних адміністраціях і на комунальних підприємствах Києва. 20 серпня прокуратура повідомила, що у справі про розкрадання київського бюджету підозри вручили 23 посадовцям. Збитки становили майже 70 мільйонів гривень. Ідеться про розкрадання понад 4,5 мільйона гривень на будівництві Подільсько-Воскресенського моста та 3,6 мільйона гривень на ремонті діагностичного центру, розтрати на реконструкції навчальних закладів у Святошинському районі, розкрадання 5 мільйонів гривень на реконструкції школи в Соломʼянському районі, привласнення понад 450 тисяч гривень на закупівлі шкільних меблів для шкіл Печерського району, розкрадання 1,3 мільйона гривень на ремонті асфальтового покриття, розкрадання 33 мільйонів гривень на закупівлі програмного забезпечення для Київського інституту земельних відносин тощо.
- Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах столиці «системним тиском», який проводять для того, аби «спаплюжити його репутацію». Також Кличко запевнив, що в Києві хочуть «призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни».