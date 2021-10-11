ВАКС відпустив мера Одеси Труханова під заставу у 30 млн грн

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Вищий антикорупційний суд обрав міру запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову у справі про незаконне заволодіння землею в місті. Йому призначили заставу у понад 30 мільйонів гривень.

Відповідне рішення оголосила суддя ВАКС Оксана Олійник, повідомляє САП.

Труханов також повинен здати закордонний паспорт та на вимогу зʼявлятися у кабінеті слідчого.

Мера Одеси підозрюють в участі у злочинній організації бізнесмена Володимира Галатерника та перевищенні службових повноважень.

Слідство стверджує, що у 2015—2019 роках Труханов разом з іншими чиновниками одеської мерії допоміг незаконно передати під забудову шість ділянок комунальної землі загальною площею 15,9 гектара. Через це міський бюджет зазнав понад 558 млн гривень збитків. Загальний збиток для міського бюджету від дій злочинної організації оцінюють у 689 млн гривень.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Кравченко просив взяти Труханова під варту на два місяці з альтернативою у вигляді внесення застави у 120 млн гривень.

Сам Труханов у суді вину не визнав. Його адвокат Олександр Лисак назвав підозру необґрунтованою через відсутність складу злочину і просив суд відмовити в обранні запобіжного заходу. Захист наполягав, що рішення про передавання земель ухвалювалось міською радою, а Труханов не впливав на депутатів, які за це голосували.