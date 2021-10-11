У Гаазі розпочинаються слухання у справі про захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці

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Пресслужба президента України

В Гаазі розпочинаються слухання у справі про захоплення Росією українських моряків та кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

«З 11 жовтня Україна братиме участь в усних слуханнях у справі проти РФ про порушення нею імунітету українських військово-морських кораблів і їхніх екіпажів. Слухання, які відбуватимуться в арбітражі, утвореному згідно з додатком VII до Конвенції ООН з морського права, стосуватимуться заперечень Росією юрисдикції арбітражу», — повідомили в МЗС.

Там додали, що Росія скористалася правом на оскарження юрисдикції арбітражу. Україна відповість на заперечення Росії щодо юрисдикції на усних слуханнях. «Україна впевнена, що Трибунал визнає юрисдикцію в цій справі, і Росія понесе відповідальність за грубі порушення морського права», — йдеться в заяві.

У МЗС нагадали, що РФ представить свою позицію 11 жовтня, а Україна — 12 жовтня. Слухання розпочнуться о 14:00 за київським часом.

У травні 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права, розташований у Гамбургу, ухвалив рішення, яким зобовʼязав РФ звільнити три українські кораблі та їхні екіпажі.