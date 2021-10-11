СБУ затримала хакера, який через «армію ботів» проводив DDoS-атаки
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Videvo
В Івано-Франківській області Служба безпеки України затримала хакера, який створив мережу з понад 100 тисяч фейкових акаунтів для атак.
Як повідомляє СБУ, через зазначену мережу хакер проводив DDoS- і спам-атаки, а також зламував сайти і підбирав паролі до електронних пошт.
Хакер вів свою діяльність за гроші. Замовників він знаходив на закритих форумах і в чатах Telegram. При цьому він працював на російську Webmoney, на яку поширюється дія санкцій РНБО. Від Webmoney він виготовляв і видавав користувачам атестати для транзакцій.
СБУ провела обшуки у житлі хакера і вилучила компʼютерну техніку. Йому готують підозру за статтями про розповсюдження шкідливих програм (ч. 2 ст. 361-1 КК) та перешкоджання роботі компʼютерів і систем (ст. 363-1 КК).
- У вересні в Харківській області викрили велику російську ботоферму, яка за допомогою 50 тисяч фейкових акаунтів вела антиукраїнську пропаганду.
- В кінці серпня велику російську ботоферму викрили в Києві. Вона працювала проти «Кримської платформи».
- До цього російські ботоферми виявили в Івано-Франківській області, в Луцьку, а також в Одеській, Київській та Львівській областях.