В Австрії визначилися з новим канцлером після відставки Курца через звинувачення в корупції
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Новим канцлером Австрії стане Александер Шалленберг, міністр закордонних справ країни в уряді Себастьяна Курца, який пішов у відставку після звинувачень у корупції.
Про це пише Deutsche Welle.
Увечері в неділю, 10 жовтня, президент Австрії Александер ван дер Беллен, виступаючи перед журналістами у Відні, підтвердив, що 11 жовтня приведе Шалленберга до присяги. «Нинішня урядова криза закінчена. Робота на користь нашої країни може бути продовжена», — заявив глава австрійської держави.
За словами ван дер Беллена, він уже провів перемовини з Шалленбергом, а також віцеканцлером Австрії Вернером Коглером, й ті запевнили його, що «для подальшої спільної роботи є стійкий фундамент».
«Обидва відповідають за це своїм словом. Зараз я чекаю фазу концентрованої роботи», — підкреслив президент, додавши, що через скандал, який призвів до відставки Курца, довіру австрійців до політики підірвано.
- 6 жовтня у Відні прокуратура провела обшуки в офісі канцлера Себастьяна Курца, а також у штаб-квартирі його Австрійської народної партії. Правоохоронці розслідують справу за звинуваченнями у зловживанні довірою, хабарництві та корупції. В основі звинувачень — дослідження, опубліковані в ЗМІ коштом Мінфіну. Вони нібито містять неправдиві дані та мали на меті просувати політику уряду. Під підозрою Курц і його найближче оточення.
- 8 жовтня в парламенті вимагали відставки Курца і погрожували йому вотумом недовіри. 9 жовтня глава уряду врешті подав у відставку.
- Себастьян Курц обіймав посаду канцлера Австрії з грудня 2017 року, але в травні 2019 року парламент виніс йому вотум недовіри через політичну кризу на тлі відставки колишнього віцеканцлера. 7 січня 2020 року Курц вдруге обійняв посаду канцлера Австрії.