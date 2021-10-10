В Індії за підозрою у вбивстві фермерів заарештували сина глави МВС

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В Індії за підозрою в причетності до вбивства групи фермерів заарештували сина міністра внутрішніх справ Ашиша Мішру.

Про це повідомляють Reuters та Associated Press.

Як зазначається, 3 жовтня автомобіль, який належить міністру внутрішніх справ Індії Аджаю Мішрі, наїхав на групу фермерів-протестувальників у місті Лахімпур. Унаслідок цього чотири людини загинули.

Після інциденту обурені мітингувальники забили палицями водія і ще трьох пасажирів, а автомобіль спалили. Також повідомляється, що загинув місцевий журналіст.

За даними очевидців, в салоні машини також перебував син міністра внутрішніх справ. Міністр та його син цю інформацію заперечують.

Верховний суд Індії розкритикував уряд штату за те, що Ашиша не заарештували.

Після цього поліція провела допит Ашиша, який тривав понад 10 годин. Після допиту чоловіка заарештували

Опозиція Індії вимагає також відсторонити від посади міністра його батька.