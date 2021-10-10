Італія повністю провакцинувала 80% населення, яке старше 12 років
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
«Бабель»
Італія досягла своєї мети і повністю вакцинувала від коронавірусу 80% населення у віці старше 12 років — цей рівень називають «пороговим рівнем безпеки».
Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційні дані уряду.
Станом на 10 жовтня 43 229 551 людина старше 12 років завершила цикл вакцинації (населення країни приблизно 60 мільйонів людей).
Показник у 80% встановив у березні спеціальний уповноважений з надзвичайних ситуацій з COVID-19 генерал армії Франческо Паоло Фігліуоло. Колишній директор Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) Гвідо Расі і чинний радник Фігліуоло, сказав, що це «не просто символічний поріг»: «Це рівень, який, як показують розрахунки, корелює зі значним скороченням циркуляції вірусу і різким скороченням госпіталізацій».
Расі додав, що скорочення кількості госпіталізацій має важливе значення для відновлення економіки Італії і допомагає національній системі охорони здоровʼя переорієнтувати увагу на медичні послуги, які не повʼязані із коронавірусом.
З початку літа кількість госпіталізацій із коронавірусом в Італії неухильно скорочується. З моменту спалаху епідемії в лютому 2020 року в Італії зареєстровано 131 274 смерті, що є другим за величиною числом жертв в Європі після Британії і девʼятим за величиною в світі. На сьогоднішній день в країні зареєстровано 4,7 мільйона випадків коронавірусу.
- В Україні станом на 10 жовтня повністю вакциновано від коронавірусу 6 115 249 людей.
- В Італії з 6 серпня ввели «зелені сертифікати», з якими пускають у кафе, ресторани, а також на заходи у закритих приміщеннях. Сертифікати отримують вакциновані, а також ті, хто має негативний тест на коронавірус (але він чинний тільки дві доби).
- В Італії з 28 червня влада дозволила не носити маски на відкритому повітрі. Водночас залишається вимога носити маски у закритих приміщеннях та громадському транспорті. Також необхідно дотримуватися дистанції.