Італія повністю провакцинувала 80% населення, яке старше 12 років

Новини

«Бабель»

Італія досягла своєї мети і повністю вакцинувала від коронавірусу 80% населення у віці старше 12 років — цей рівень називають «пороговим рівнем безпеки».

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційні дані уряду.

Станом на 10 жовтня 43 229 551 людина старше 12 років завершила цикл вакцинації (населення країни приблизно 60 мільйонів людей).

Показник у 80% встановив у березні спеціальний уповноважений з надзвичайних ситуацій з COVID-19 генерал армії Франческо Паоло Фігліуоло. Колишній директор Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) Гвідо Расі і чинний радник Фігліуоло, сказав, що це «не просто символічний поріг»: «Це рівень, який, як показують розрахунки, корелює зі значним скороченням циркуляції вірусу і різким скороченням госпіталізацій».

Расі додав, що скорочення кількості госпіталізацій має важливе значення для відновлення економіки Італії і допомагає національній системі охорони здоровʼя переорієнтувати увагу на медичні послуги, які не повʼязані із коронавірусом.

З початку літа кількість госпіталізацій із коронавірусом в Італії неухильно скорочується. З моменту спалаху епідемії в лютому 2020 року в Італії зареєстровано 131 274 смерті, що є другим за величиною числом жертв в Європі після Британії і девʼятим за величиною в світі. На сьогоднішній день в країні зареєстровано 4,7 мільйона випадків коронавірусу.