Тайвань відповів на пропозицію Китаю «воззʼєднатись»: острів не піддасться тиску

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Президентський палац Тайваню / Flickr

Президент Тайваню Цай Інвень заявила, що острів не піддасться тиску Китаю і продовжить свій демократичний спосіб життя. Про це повідомляє BBC.

«Чим більше ми досягнемо, тим сильніше буде тиск з боку Китаю», — сказала Цай. Її заява пролунала після того, як лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв «здійснити воззʼєднання».

Тайвань вважає себе суверенною державою, а Китай його називає «провінцією, що відкололася». Пекін не виключив можливості застосування сили для досягнення обʼєднання.

У цілому Китай за останні дні направив рекордну кількість військових літаків в зону протиповітряної оборони Тайваню. Президентка Тайваню заявила, що ці польоти серйозно вплинули на національну безпеку і безпеку авіації, і ситуація була «більш складною і нестабільною, ніж будь-коли за останні 72 роки». За її словами, Тайвань не буде «діяти необачно», але зміцнить свою оборону.

Пані Цай сказала, що Тайвань «стоїть на першій лінії захисту демократії» і не можна змусити острів піти шляхом, «прокладеному для нас Китаєм», який, за її словами, не пропонує свободи, демократії або суверенітету.

У 2020 році Цай Інвень переобрали на посаду президента з великою перевагою голосів за обіцянку протистояти Пекіну.

Тайвань — це великий острів, відділений від материкового Китаю протокою. Про відділення від Китаю Тайвань заявив під час громадянської війни в регіоні в 1949 році. До 1971 року Тайвань був міжнародно визнаним представником Китаю в ООН. Потім більшість країн стали налагоджувати звʼязки з Пекіном і визнали його юрисдикцію над Тайванем. Зараз острівна держава підтримує дипломатичні взаємини лише з 15 країнами, серед яких Маршаллові острови, Тувалу, Беліз, Нікарагуа, а з європейських — тільки Ватикан. У січні 2021 року Сполучені Штати Америки вирішили скасувати внутрішні обмеження на співпрацю з Тайванем.