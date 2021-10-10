Каліфорнія стала першим штатом США, який ухвалив закон про гендерно нейтральні іграшки в супермаркетах

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Huy Hung Trinh / Unsplash

Каліфорнія стала першим штатом у США, який ухвалив закон, що вимагає від великих роздрібних магазинів продавати дитячі іграшки та засоби для їх гігієни у гендерно нейтральних зонах — тобто без маркувань «для дівчат» та «для хлопчиків».

Про це повідомляє The Los Angeles Times.

Закон підписав губернатор штату Ґевін Ньюсом 9 жовтня. Він набуде чинності у 2024 році. Відповідно до нього, роздрібні магазини з 500 і більше співробітниками повинні продавати іграшки та товари для догляду за дітьми за межами секцій, які розділені за ознакою статі. Роздрібних торговців, які не будуть дотримуватись нового закону, будуть штрафувати на $250 за перше порушення і на $500 за кожне наступне. Малі торговці можуть продовжувати пропонувати іграшки і товари з догляду за дітьми у секціях для хлопчиків і дівчаток, якщо захочуть.

Член законодавчих зборів Еван Лоу, який вніс цей законопроєкт, пояснив, що рожеві і блакитні відтінки з точки зору маркетингової стратегії змушують дітей відповідати гендерним стереотипам. На цей законопроєкт його надихнула дочка одного з його співробітників, коли запитала, чому їй довелося піти в секцію для хлопчиків, щоб знайти певні іграшки.

«Частково це потрібно для того, щоб переконатися, що якщо ви дівчинка, то зможете знайти поліцейську машину, пожежну машину, таблицю Менделєєва або динозавра. І точно так же, якщо ви хлопчик, якщо ви більш артистичні і хочете грати з блискітками, чому б і ні? Чому ви повинні відчувати якесь клеймо?», — додав Лоу.

The Los Angeles Times цитує Кемпбелла Ліпера, професора психології Каліфорнійського університету у Санта-Крус, який сказав, що у 1940-х і 1950-х роках компанії почали використовувати гендерні ярлики і рожеві і сині індикатори для просування товарів спеціально для дівчаток і хлопчиків. Однак дослідження в області психології розвитку показують, що діти дуже чутливі до цих ярликів. За його словами, діти використовують іграшки, щоб практикувати навички, які стають корисними в їх житті, а стереотипи про те, які іграшки підходять для дівчаток і хлопчиків, можуть їх образити. Діти вчаться просторовим навичкам, наприклад, за допомогою конструкторів, які можуть допомогти їм пізніше, коли вони будуть вивчати математику в школі. Аналогічно ігри з домашніми наборами або ляльками вчать дітей соціально-емоційним навичкам, які можуть поліпшити їх здатність спілкуватися і формувати відносини.

У 2015 році у США мережа магазинів Target відмовилася від окремих відділів іграшок для хлопчиків і дівчаток, і відтоді інші роздрібні торговці поступово почали відмовлятися від ярликів з гендерної привʼязкою.