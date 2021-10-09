Apple завезла в Україну першу офіційну партію iPnone 13
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Компанія Apple доставила в Україну першу офіційну партію своєї продукції — в аеропорт «Бориспіль» прибула партія смартфонів iPhone 13.
Про це повідомила Держмитна служба України.
В Україну прибули понад 8 тисяч смартфонів із заявленою вартістю понад $7,5 млн.
Держмитслужба розпочала оформлення товару і зазначила, що офіційний імпорт — це ще один крок у боротьбі із контрафактом і незаконним ввезенням товарів.
«Лише за останні два тижні після презентації Iphone 13 Держмитслужба виявила спроб незаконного ввезення нового смартфону майже на 2,2 млн грн», — зазначили у службі.
- У вересні 2020 року Apple відкрила вакансію україномовного фахівця для голосового помічника Siri, а в червні 2021 року служба підтримки Apple офіційно додала українську мову.
- В кінці червня Apple відкрила офіційне представництво в Україні.