Apple завезла в Украину первую официальную партию iPnone 13

Компания Apple доставила в Украину первую официальную партию своей продукции — в аэропорт «Борисполь» прибыла партия смартфонов iPhone 13.

Об этом сообщила Гостаможенная служба Украины.

В Украину прибыли более 8 тысяч смартфонов с заявленной стоимостью более $7,5 млн.

Гостаможслужба начала оформление товара и отметила, что официальный импорт — это еще один шаг в борьбе с контрафактом и незаконным ввозом товаров.

«Только за последние две недели после презентации iPhone Гостаможслужба выявила попыток незаконного ввоза нового смартфона почти на 2,2 млн гривен», — отметили в службе.