Apple завезла в Украину первую официальную партию iPnone 13

Компания Apple доставила в Украину первую официальную партию своей продукции — в аэропорт «Борисполь» прибыла партия смартфонов iPhone 13.
Об этом сообщила Гостаможенная служба Украины.
В Украину прибыли более 8 тысяч смартфонов с заявленной стоимостью более $7,5 млн.
Гостаможслужба начала оформление товара и отметила, что официальный импорт — это еще один шаг в борьбе с контрафактом и незаконным ввозом товаров.
«Только за последние две недели после презентации iPhone Гостаможслужба выявила попыток незаконного ввоза нового смартфона почти на 2,2 млн гривен», — отметили в службе.
- В сентябре 2020 года Apple открыла вакансию украиноязычного специалиста для голосового помощника Siri, а в июне 2021 года служба поддержки Apple официально добавила украинский язык.
- В конце июня Apple открыла официальное представительство в Украине.