Служба поддержки Apple добавила украинский язык

Служба поддержки Apple официально добавила украинский язык. Теперь украинский пользователь сможет получать консультацию по техническим вопросам на родном языке.
До этого в Украине Apple Support обслуживал по умолчанию на русском языке, а владельцев американских учетных записей — на английском.
Как пишет ITC, около двух недель назад при входящем звонке от русскоязычной поддержки сообщение-предупреждение о записи звонка начало проигрываться на украинском. Уже 28 июня Apple запустила полноценный заказ звонка для Украины, но украиноязычный чат пока не доступен.
Издание отмечает, что запуск украинской службы поддержки — это еще одно свидетельство скорого открытия представительства Apple в Украине.
- В сентябре 2020 года Apple открыла вакансию украиноязычного специалиста для голосового помощника Siri.
- В июне этого года руководитель Гостаможслужбы Павел Рябикин рассказал, что встречался с представителями Apple. По его словам, компания планирует открыть прямое представительство в Киеве уже в этом году, но есть много таможенных вопросов.