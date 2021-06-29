Служба поддержки Apple добавила украинский язык

Служба поддержки Apple официально добавила украинский язык. Теперь украинский пользователь сможет получать консультацию по техническим вопросам на родном языке.

До этого в Украине Apple Support обслуживал по умолчанию на русском языке, а владельцев американских учетных записей — на английском.

Как пишет ITC, около двух недель назад при входящем звонке от русскоязычной поддержки сообщение-предупреждение о записи звонка начало проигрываться на украинском. Уже 28 июня Apple запустила полноценный заказ звонка для Украины, но украиноязычный чат пока не доступен.

Издание отмечает, что запуск украинской службы поддержки — это еще одно свидетельство скорого открытия представительства Apple в Украине.