Apple оскаржила рішення суду на користь Epic Games і просить відстрочку на зміни в App Store
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
CNET Highlights / YouTube
Компанія Apple подала апеляцію на рішення суду на користь студії Epic Games і запросила відстрочку на введення змін в онлайн-магазині App Store.
Про це повідомляє CNBC.
Apple оскаржила постанову суду, за якою вона повинна дозволити стороннім розробникам додавати в додатку посилання на інші сайти та платіжні системи поза App Store. Компанія просить призупинити дію судового рішення, щоб не вводити нові зміни в App Store з 9 грудня 2021 року.
В Apple заявили, що це допоможе захистити App Store і убезпечити споживачів. Внесення змін до правил магазину нібито може порушити баланс, який призведе до збитків для Apple та її клієнтів, поставивши під загрозу їхню безпеку і конфіденційність.
Суд почне розглядати апеляцію не раніше листопада 2021 року. Експерти заявляють, що процес розгляду всіх апеляцій з боку Apple і Epic може затягнутися на кілька років.
- Конфлікт між Epic Games і Apple почався в кінці літа 2020 року, після того як розробники Fortnite додали у гру систему оплати в обхід платформи Apple. У відповідь Apple видалила гру зі свого магазину. Те саме зробила і Google.
- Epic Games подала низку позовів, а розробники Fortnite запустили проти Apple медіакампанію #FreeFortnite, у рамках якої закликали своїх гравців вимагати компенсацію, якщо вони втратять доступ до гри зі своїх гаджетів. Зокрема, вони створили відеоролик-пародію на відому рекламу Apple.
- 10 вересня суд заборонив Apple обмежувати розробників у закликах до оплати покупок поза App Store. Epic Games, однак, подала апеляцію на рішення.