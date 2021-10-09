Apple оскаржила рішення суду на користь Epic Games і просить відстрочку на зміни в App Store

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CNET Highlights / YouTube

Компанія Apple подала апеляцію на рішення суду на користь студії Epic Games і запросила відстрочку на введення змін в онлайн-магазині App Store.

Про це повідомляє CNBC.

Apple оскаржила постанову суду, за якою вона повинна дозволити стороннім розробникам додавати в додатку посилання на інші сайти та платіжні системи поза App Store. Компанія просить призупинити дію судового рішення, щоб не вводити нові зміни в App Store з 9 грудня 2021 року.

В Apple заявили, що це допоможе захистити App Store і убезпечити споживачів. Внесення змін до правил магазину нібито може порушити баланс, який призведе до збитків для Apple та її клієнтів, поставивши під загрозу їхню безпеку і конфіденційність.

Суд почне розглядати апеляцію не раніше листопада 2021 року. Експерти заявляють, що процес розгляду всіх апеляцій з боку Apple і Epic може затягнутися на кілька років.

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