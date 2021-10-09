У Польщі через смерть українця висунули звинувачення дев’ятьом людям. Їм загрожує до 10 років в’язниці
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Polska Policja
У Польщі через смерть українця Дмитра Никифоренка висунули звинувачення дев’ятьом людям. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Про це пише RMF24.
За даними прокуратури, раніше у справі затримали вісьмох людей, а в суботу ще і дев’яту особу — працівницю витверезника, де і загинув хлопець.
«Прокурор висунув трьом поліцейським звинувачення в порушенні службових повноважень, зловживанні при поводженні з затриманою особою та смертельному побитті», — повідомили у прокуратурі Щецину.
Ще одного поліцейського звинуватили в наданні дозволу на насильство. Двох працівників витверезника звинуватили у смертельному побитті, лікарку витверезника — у неналежній оцінці стану побитого українця, а керівника закладу та ще одного працівника — у підбурюванні медичних працівників до перешкоджання слідству та наданні неправдивих свідчень.
Двох поліцейських заарештували на три місяці. Інші перебувають під наглядом поліції, деяких з них відсторонили від роботи.
П’ятьом підозрюваним, які безпосередньо били українця, загрожує до 10 років позбавлення волі. Усім іншим — до 5 років ув’язнення.
- Улітку в Польщі після затримання поліцією загинув 25-річний українець Дмитро Никифоренко. Водій автобуса, який помітив неадекватну поведінку українця (той нібито бився головою у вікно), висадив його на одній із зупинок і викликав рятувальників, а ті згодом — поліцію. Хлопець начебто почав опиратися правоохоронцям, однак цього на відеореєстраторі немає. Крім того, поліцейські вимкнули нагрудні камери після того, як затримали хлопця.
- Дані відеомоніторингу зʼявилися вже після того, як українця перевезли до витверезника. На записах видно, що затриманий був скутий кайданками, а на його обличчі були характерні сліди від застосування перцевого газу. За даними Gazeta Wyborcza, до українця застосовували надмірну фізичну силу: удари поліцейськими кийками, кулаками й ногами, придушення ногами на підлозі, а пізніше на ліжку, куди його перенесли. Коли хлопець перестав подавати ознаки життя, поліцейські та лікарка в медзакладі намагалися реанімувати його, але безрезультатно.
- Наприкінці вересня двох поліцейських, яких підозрюють у вбивстві українця, звільнили з посад. Ще двох відсторонили від служби.