У Техасі тимчасово відновили майже повну заборону на аборти
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В американському штаті Техас тимчасово відновили майже повну заборону на аборти.
Про це повідомляє BBC.
Апеляційний суд США задовольнив клопотання генпрокурора Техасу і скасував рішення Федерального окружного суду в Остіні, який на цьому тижні виніс тимчасову заборону на застосування нового закону про аборти.
Заборона на штучне перервання вагітності після шостого тижня діятиме у штаті на час судових розглядів.
До 12 жовтня Міністерство юстиції має дати розʼяснення щодо можливості припинення відповідного закону.
- Техаський закон ухвалили у травні 2021 року, а в серпні Верховний суд його підтвердив. Він забороняє аборти після шостого тижня вагітності. Головний аргумент його авторів — після цього терміну у плода начебто починає битися серце. Однак Американський коледж акушерів-гінекологів заявив, що термін «серцебиття» вводить в оману, і що на шостому тижні вагітності проявляється «частина тканини плода, яка стане серцем у міру розвитку ембріона».
- Закон дає будь-якій людині право подати в суд на будь-кого, хто «допомагає і підбурює» до аборту, а також вимагати відшкодування збитків на суму до $10 тисяч. Виняток передбачений у разі невідкладної медичної допомоги, що вимагає письмового підтвердження від лікаря, але не у випадку вагітності внаслідок зґвалтування або інцесту.
- Закон набув чинності 1 вересня. Його називали одним із найсуворіших у країні. Через закон тисячі жінок вийшли на протести.
- 10 вересня Мінʼюст США подав позов проти Техасу, а 7 жовтня федеральний суддя виніс тимчасову заборону на застосування нового закону, але зараз її скасували.