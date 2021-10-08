Росія внесла Bellingcat до переліку іноземних агентів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Росія внесла проєкт журналістських розслідувань Bellingcat та ще два медіа до переліку ЗМІ-іноземних агентів. Також туди потрапили дев’ять журналістів.
Про це пише РБК.
Крім Bellingcat до списку внесли компанію-власника видання MNews — Mason G.E.S. Anonymous Foundation (США), і ТОВ «МЕМО» (засновник «Кавказького вузла»).
Також перелік поповнився дев’ятьма журналістами, які працюють у російській службі BBC, «Радіо Свобода», на телеканалах «Настоящее время» та «Дождь».
Наразі цей список складається із 85 різних засобів масової інформації та журналістів.
- Редакції російських видань Meduza, Forbes, The Village, «Новая газета», Republic, Wonderzine, телеканал «Дождь» і багато інших звернулися до президента РФ Володимира Путіна з колективним листом, в якому просять припинити тиск на журналістів і ЗМІ.
- У 2017 році Держдума РФ прийняла закон, який визнає ЗМІ «іноземним агентом», якщо воно фінансується з-за кордону. До списку вже потрапили такі медіа, як «Радіо Свобода», телеканал «Настоящее время», «Голос Америки», Meduza, The Insider (визнано «небажаним»), «Проект» та інші. Ці ЗМІ часто пишуть про корупцію в Росії, політичні переслідування і режим Володимира Путіна.