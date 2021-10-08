Росія внесла Bellingcat до переліку іноземних агентів

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Росія внесла проєкт журналістських розслідувань Bellingcat та ще два медіа до переліку ЗМІ-іноземних агентів. Також туди потрапили дев’ять журналістів.

Про це пише РБК.

Крім Bellingcat до списку внесли компанію-власника видання MNews — Mason G.E.S. Anonymous Foundation (США), і ТОВ «МЕМО» (засновник «Кавказького вузла»).

Також перелік поповнився дев’ятьма журналістами, які працюють у російській службі BBC, «Радіо Свобода», на телеканалах «Настоящее время» та «Дождь».

Наразі цей список складається із 85 різних засобів масової інформації та журналістів.