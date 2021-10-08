Синоптики прогнозують в Україні теплі вихідні, після них — дощовий тиждень

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Pixabay / Вадим851

У вихідні 9–10 жовтня в Україні буде тепла погода з мінливою хмарністю, натомість наступний тиждень очікується дощовим.

За даними Sinoptik.ua, у суботу та неділю в середньому можна розраховувати на +12...+14 °С.

У Чернігівській і Сумській областях стовпчик термометра не підніметься вище за +12 °С. А от в Одесі, Херсоні, Миколаєві та Ужгороді вдень очікується навіть до +15 °С. Опади не прогнозуються на всій території України.

Водночас синоптики попередили, що у ніч з 9 на 10 жовтня приморозить у Чернігівській області — до -1 °С. В інших регіонах країни стовпчик термометра не опуститься нижче за 0...+3 °С.

Погода на початку тижня буде хмарною, у західних регіонах підуть дощі, до +9...+12 °С, не додасть затишку і вогкий вітер до 13—14 км/год. У східній, південній та північній частинах України, а також у Києві дощі прийдуть ближче до вівторка, проте буде тепло.

У Дніпрі та Харкові в першій половині тижня прогнозують до +17...+19 °С.