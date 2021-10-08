Рада не змогла обрати нового віцеспікера парламенту. До цього питання повернуться 19 жовтня
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Соколовська Інна / УНІАН
Верховна Рада на засіданні в пʼятницю, 8 жовтня, не змогла обрати першого віцеспікера парламенту замість Руслана Стефанчука, який став його главою.
Рада закрила пленарне засідання, так і не ухваливши рішення щодо першого заступника голови парламенту. Рішення підтримали 226 народних депутатів. До розгляду цього питання повернуться на наступному пленарному тижні — у вівторок, 19 жовтня.
Основним кандидатом на посаду першого віцеспікера називають главу партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка. Крім того, від фракції «Європейська солідарність» пролунала пропозиція обрати на цю посаду нардепа Софію Федину.
Другим віцеспікером Ради є представниця «Батьківщини» Олена Кондратюк.
- У четвер, 7 жовтня, Рада відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова. За це рішення проголосували 284 нардепи. 8 жовтня Руслана Стефанчука обрали новим главою парламенту.
- Перед цим 5 жовтня Рада відсторонила Дмитра Разумкова від ведення засідання на два пленарні дні — на час розгляду питання про його відставку. Конфлікт між «Слугою народу» і головою ВР почався після того, як Разумков направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали після його ухвалення.