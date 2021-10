Pandora Papers: Американські юристи допомагали Китаю купити «Мотор Січ»

Новини

Mixabest / Wikipedia

Угодою про продаж китайському інвестору акцій української авіабудівної компанії «Мотор Січ» займалася відома у світі американська юридична фірма DLA Piper.

Про це йдеться в розслідуванні Pandora Papers, у якому журналісти з консорціуму OCCRP досліджували офшори, пише «Радіо Свобода».

Під час продажу компанії китайцям юристи використали систему офшорів і довірених осіб, щоб уникнути дії українського антимонопольного законодавства.

Акції українського авіабудівного гіганта «Мотор Січ», які належали трудовому колективу та менеджменту компанії, продали новим власникам невдовзі після Революції гідності — у 2015 році.

Угоду ініціював директор і акціонер компанії, колишній член проросійської Партії регіонів і народний депутат кількох скликань Вʼячеслав Богуслаєв.

Угода була таємною, але за два роки набула міжнародного розголосу, оскільки через неї Україна могла втратити унікальні військові технології. Натомість їх міг отримати Китай.

Масштабний витік інформації про офшори Pandora Papers містив згадки про план американської фірми DLA Piper, за яким китайський інвестор мав взяти під контроль «Мотор Січ».

«Непідписаний проєкт угоди деталізував план, згідно з яким три офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах, і кіпрські Reckoner Investment та Argio Investment, мають придбати шість офшорних компаній, які спільно володіють контрольним пакетом акцій «Мотор Січі», — йдеться в розслідуванні.

Сама DLA Piper заявила журналістам-розслідувачам, що «не коментує питання клієнтів, але дотримується найвищих стандартів етики та професіоналізму».

Автори журналістського розслідування зазначають, що кінцевим покупцем була аерокосмічна компанія Beijing Skyrizon, яку контролюють підприємці Ван Цзін і Ду Тао. Проте угоду хотіли провернути через довірених осіб.

У січні США, а невдовзі й Україна, запровадили санкції проти китайських акціонерів «Мотор Січі». Ідеться про компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd і Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd, а також про одного з бенефіціарів — громадянина Китаю Ван Цзіна.