Рада закликала Європарламент визнати перспективу членства України в ЄС
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / EU-Ukraine Cooperation
Верховна Рада ухвалила звернення до Європейського парламенту та парламентів країн-членів ЄС. У цьому зверненні нардепи закликають визнати перспективу членства України в Євросоюзі.
Про це пише пресслужба українського парламенту.
За відповідне рішення проголосували 304 нардепи. Звернення не підтримали лише нардепи із ОПзЖ.
«У заяві Верховна Рада України підтверджує стратегічний курс України на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі, закріплений в Конституції України та закликає до визнання перспективи членства України в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз», — зазначили у Раді.
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- У травні Україна, Молдова та Грузія заснували новий формат співпраці під назвою «Асоційоване тріо». Вони будуть спільно займатися євроінтеграцією задля вступу в ЄС у майбутньому.