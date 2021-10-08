«Євробачення-2022» відбудеться в італійському місті Турин
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Пресслужба оргкомітету Євробачення-2020
Пісенний конкурс «Євробачення-2022» офіційно відбудеться в італійському місті Турин. Про це організатори повідомили у пʼятницю, 8 жовтня.
Крім Турина, кандидатами на проведення змагання були Мілан, Ріміні, Болонья і Пезаро.
Півфінали запланували на 10 та 12 травня, а фінал — на 14 травня.
Італія отримала право приймати «Євробачення» в наступному році після перемоги рок-гурту Maneskin у травні 2021 року в Роттердамі. Це третя перемога Італії в історії музичного конкурсу.
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