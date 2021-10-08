«Євробачення-2022» відбудеться в італійському місті Турин

Новини

Пресслужба оргкомітету Євробачення-2020

Пісенний конкурс «Євробачення-2022» офіційно відбудеться в італійському місті Турин. Про це організатори повідомили у пʼятницю, 8 жовтня.

Крім Турина, кандидатами на проведення змагання були Мілан, Ріміні, Болонья і Пезаро.

Півфінали запланували на 10 та 12 травня, а фінал — на 14 травня.

Італія отримала право приймати «Євробачення» в наступному році після перемоги рок-гурту Maneskin у травні 2021 року в Роттердамі. Це третя перемога Італії в історії музичного конкурсу.