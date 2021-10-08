Разумков після відкликання з посади спікера хоче працювати в комітеті Ради з питань свободи слова

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Гонтар Володимир / УНІАН

Позафракційний народний депутат Дмитро Разумков, напередодні відкликаний з посади голови Верховної Ради, має намір увійти до складу парламентського комітету з питань свободи слова.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту в пʼятницю у відповідь на запитання, членом якого комітету він хотів би стати.

Водночас Разумков уточнив, що «поки що не подавався ні в один комітет».

Нагадаємо, 6 жовтня Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах.