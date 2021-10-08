Разумков після відкликання з посади спікера хоче працювати в комітеті Ради з питань свободи слова
- Автор:
- Софія Телішевська
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Гонтар Володимир / УНІАН
Позафракційний народний депутат Дмитро Разумков, напередодні відкликаний з посади голови Верховної Ради, має намір увійти до складу парламентського комітету з питань свободи слова.
Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту в пʼятницю у відповідь на запитання, членом якого комітету він хотів би стати.
Водночас Разумков уточнив, що «поки що не подавався ні в один комітет».
Нагадаємо, 6 жовтня Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах.
- 7 жовтня Рада проголосувала за відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. З травня до листопада 2019 року він очолював політичну партію «Слуга народу» і був першим номером у списку. Посаду спікера українського парламенту Разумков обіймав з 29 серпня 2019 року до 7 жовтня 2021-го.
- Тепер уже колишній спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що продовжуватиме працювати у Верховній Раді, а законних підстав для позбавлення його ще й депутатського мандата немає.
- Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що в політсилі поки що не вирішили, чи ініціюватимуть складення мандата народним депутатом Дмитром Разумковим після його відкликання з посади голови парламенту.