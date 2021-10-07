Фінляндія призупиняє щеплення вакциною Moderna чоловіків до 30 років через ризики
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Фінляндія призупинила вакцинацію чоловіків у віці до 30 років від коронавірусу препаратом Moderna через ризик розвитку міокардиту.
Про це повідомляє держтелерадіокомпанія Yle.
За словами директора Національного інституту охорони здоровʼя і соціального розвитку Міка Салмінена, застосування вакцини Moderna Spikevax у хлопчиків і молодих чоловіків викликає більш підвищену ймовірність розвитку міокардиту. Хоча в більшості випадків міокардит триває кілька днів і проходить безсимптомно.
У своїй заяві Салмінен послався на результати дослідження, проведеного в Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії.
Тепер у країні цю групу людей будуть щеплювати вакциною від Pfizer. Тим, хто вже отримав першу дозу вакцини Moderna, другу робитимуть препаратом Pfizer.
- 6 жовтня Швеція і Данія вирішили призупинити вакцинацію препаратом Moderna серед молодших вікових груп через можливі рідкісні побічні ефекти (міокардит і перикардит).
- У липні Євросоюз розкрив статистику побічних ефектів після вакцинації. Вакцина Moderna на 20 мільйонів щеплень показала 19 випадків захворювання серця.