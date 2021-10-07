У Харкові посилили карантин: до театрів і кіно пускатимуть лише із сертифікатом про вакцинацію
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- Катерина Кадакова
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
У Харкові через зростання кількості хворих на коронавірус запровадили додаткові обмеження — до театрів, кінотеатрів та інших закладів масового перебування людей відтепер пускатимуть лише з COVID-сертифікатом.
Про це в ефірі «Радіо НВ» заявила заступниця міського голови Харкова з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.
«Обмеження стосуються закладів, у яких бувають харківʼяни: театри, кінотеатри, заклади масового перебування людей. Ми просимо 50-відсоткової заповненості. І ставимо умови перед працівниками цих закладів, що вони стовідсотково мають бути вакциновані», — розповіла вона.
За словами Горбунової-Рубан, працівники цих закладів мають право перевіряти у відвідувачів сертифікати про проведення повної вакцинації.
- Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що найближчими днями декілька областей України можуть потрапити до «червоної» зони карантину. У цих областях тоді дозволять відвідувати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця лише тим, хто повністю вакцинувався від коронавірусу, працівники закладів теж повинні будуть мати повну вакцинацію.
- На думку мера Львова Андрія Садового, місто не зможе уникнути «червоної» зони карантину. «Ми вже плавно в неї входимо. Думаю, за кілька днів будемо ухвалювати достатньо жорсткі обмеження для Львова, тому що є ріст захворюваності», — говорив він 4 жовтня.
- Днями ЗМІ та деякі районні державні адміністрації Києва поширили повідомлення про те, що з 5 жовтня установи та заклади столиці прийматимуть відвідувачів винятково з негативними тестами чи COVID-сертифікатами. Згодом цю інформацію спростували в КМДА.
- З 23 вересня на всій території України встановили «жовтий» рівень епідемічної небезпеки, запрацювали нові карантинні обмеження. Вони стосуються всіх українців, окрім вакцинованих, людей з негативним результатом тесту і тих, хто нещодавно перехворів на ковід.