МОЗ: У вересні 97,1% госпіталізованих із COVID-19 в Україні були невакцинованими

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Міністерство охорони здоров'я України

У вересні 2021 року 95,7% нових випадків коронавірусу в Україні зафіксували серед невакцинованих людей. Крім того, практично всі госпіталізовані не були щепленими. Статистика свідчить, що 97,1% госпіталізованих за вересень відмовились або не встигли вакцинуватися.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні — люди віком від 60 років. Тобто восьмеро з 10 людей, які помирають від COVID-19 — це люди похилого віку», — наголосив Ляшко.

Глава МОЗ нагадав, що єдиний спосіб захисту від COVID-19 — вакцинація.