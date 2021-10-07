В Укрексімбанку відсторонили усіх фігурантів нападу на журналістів «Схем» та озвучили питання, яке обурило Мецгера

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Укрексімбанк відсторонив з посад усіх фігурантів нападу на журналістів програми «Схеми». Вони відсторонені від роботи без збереження заробітних плат.

Про це на пресконференції повідомила голова наглядової ради банку Оляна Гордієнко.

За її словами, крім голови правління Євгена Мецгера, з посад відсторонили директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та директора департаменту інформаційної політики Володимира Пікалова.

Вона наголосила, що «швидке, об’єктивне та неупереджене» розслідування є в інтересах як банку, так і громадськості. Сам Укрексімбанк співпрацює з правоохоронцями та надає всю необхідну інформацію.

Гордієнко розповіла, що напад на журналістів стався після запитання про видачу кредиту особі, яка, на думку «Схем», могла бути причетною до фінансування окупованих територій.

Як пояснив т. в. о. голови правління Сергій Єрмаков, для розголошення цієї інформації банк отримав дозвіл від клієнта. У квітні 2021 року банк надав кредит у 60 мільйонів доларів двом компаніям — «Оптова мережа 2011» та «Славіан». Загальний проєкт склав близько 80 мільйонів доларів, і він був направлений на придбання ТРЦ Sky Mall у Києві бізнесменом Сергієм Брюховецьким.

На вимогу банку позичальник надав необхідні документи, зокрема від юристів. Один із них був від британського юриста. Той зазначав, що наявність судового рішення навколо скандалу з ТРЦ Sky Mall не ставить під загрозу видачу кредиту. Тобто застава банка є валідною. Сам Брюховецький пройшов перевірку, і банк не виявив жодної інформації, яка б свідчила про наявність у нього компаній на окупованих територіях. Єрмаков наголосив, що рух кредитних коштів, які були видані Брюховецькому, відбувався винятково в українських банках.