ГУР: Російські спецслужби намагалися зірвати евакуацію українців з Афганістану

Новини

Пресслужба ГУР Міноборони України

Спецслужби Російської Федерації намагалися завадити евакуації українців з Афганістану. Про це у четвер, 7 жовтня, повідомило Головне управління розвідки міністерства оборони України.

За даними ГУР, для спецоперації зі зриву евакуації російські спецслужби залучили підконтрольні їм засоби масової інформації. «Вони повідомляли про те, що евакуації українців не буде та що держава покинула своїх громадян напризволяще», — розповів співробітник воєнної розвідки України Олег.

Він додав, що українцям, яких евакуювали, неодноразово надходили пропозиції виїхати до Росії в обмін на заяви, що «Україна покинула їх на вірну загибель».

У ГУР підкреслили, що спецоперація РФ зрештою провалилася.