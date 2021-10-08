Рада обрала нового спікера — ним став «слуга» Стефанчук

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Космач Олександр / УНІАН

Верховна Рада у пʼятницю, 8 жовтня, обрала своїм новим головою першого віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука.

За це рішення проголосували 261 нардеп.

Надалі парламент голосуватиме за те, щоб крісло першого заступника голови Ради зайняв лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Загалом на посаду спікера претендували пʼять нардепів. Окрім Стефанчука, це представники «Європейської солідарності» Яна Зінкевич та Олексій Гончаренко, депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, а також позафракційний нардеп Гео Лерос.

Пізніше під час виступів народні депутати Ярослав Железняк та Гео Лерос зняли з розгляду свої кандидатури. Під час рейтингового голосування 8 жовтня Стефанчук обрав найбільшу кількість голосів, тому його кандидатуру і винесли на затвердження.

Стефанчук — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук. У 2011—2013 роках завідував відділом проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Верховної Ради. У команді Зеленського відповідав за напрямок реформування органів державної влади.

Стефанчук був обраний до Верховної Ради за списком «Слуги народу» під другим номером. У травні 2019 року Зеленський призначив Стефанчука своїм представником у парламенті. 7 жовтня президент звільнив Стефанчука від обовʼязків свого представника в Раді.