ПАР хоче вивчати Антарктику за допомогою українського криголама James Clark Ross

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ПАР хоче дослідити Антарктику з використанням можливостей новокупленного українського криголама «Джеймс Кларк Росс» (James Clark Ross), який прибув до Одеси 5 жовтня.

Як повідомляє Міністерство освіти і науки, українська сторона вже розглядає можливість спільних наукових досліджень. Це обговорювалося під час зустрічі першого заступника голови МОН Андрія Вітренка і посла ПАР в Україні Андре Йоганнеса Гроеневальда.

Вітренко зазначив, що для розширення можливостей наукового потенціалу обох країн Україна «готова обмінюватися і проводити спільні наукові дослідження у необхідних для обох сторін напрямах».