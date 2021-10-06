Довибори в Раду: ЦВК пронумерує кандидатів у виборчих бюлетенях для боротьби з двійниками
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Центральна виборча комісія затвердила нові правила оформлення виборчих бюлетенів, які мають допомогти у боротьбі з кандидатами–двійниками.
Про це повідомили у пресслужбі ЦВК 6 жовтня.
«Комісія вважає ефективним способом забезпечення дотримання гарантій реалізації активного та пасивного виборчого права громадян, який відповідатиме основним засадам проведення демократичних виборів, — затвердження форми виборчого бюлетеня із зазначенням порядкових номерів у відповідних графах», — йдеться у повідомленні.
Як вважають у ЦВК, це полегшить кандидатам у депутати проведення передвиборної агітації, а виборцям — допоможе здійснити усвідомлений вибір.
Також у виборчій комісії наголосили, що порядкові номери, вказані у виборчому бюлетені, не будуть змінюватися, навіть якщо хтось із кандидатів вирішить зняти свою кандидатуру або буде скасовано реєстрацію кандидата.
Окрім цього, ЦВК затвердила форму, колір і текст виборчих бюлетенів. Вони будуть світло-фіолетового кольору з двотоновим водяним знаком та захисними волокнами, зокрема з графічними антисканерними елементами. Під час друку бюлетенів використають захисні фарби, які будуть світитися під дією ультрафіолету. Самі аркуші будуть розмірами 200 х 400 мм (в ОВО № 184) та 200 х 600 мм (в ОВО № 197), текст друкуватиметься державною мовою лише з одного боку. Також на бюлетені буде вказано номер виборчої дільниці.
- Раніше на окрузі № 197 (Черкаська область) ЦВК зареєструвала кандидатом на довибори в Раду повного тезку мера Золотоноші Віталія Войцехівського. Поліція відкрила кримінальне провадження.
- Згодом ще одного двійника кандидата намагалися зареєструвати у Херсонській області на окрузі № 184.
- 9 квітня Центральна виборча комісія призначила дату виборів до Верховної Ради у двох мажоритарних округах. 184 округ розташований у Херсонській області, а 197 — у Черкаській. Вибори там проведуть 31 жовтня 2021 року.
- Вибори відбудуться, оскільки нардепи від цих округів були позбавлені мандатів. Наприкінці січня 2021 року президент призначив нардепа від округу № 197 Олександра Скічка головою Черкаської обласної державної адміністрації, а нардеп Ігор Колихаєв переміг у другому турі виборів мера Херсона у листопаді 2020 року (округ № 184).