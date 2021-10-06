СБУ: На Закарпатті російський агент планував теракти і вбивство
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Служба безпеки України повідомила про викриття агента російських спецслужб, який планував теракти в Закарпатській області та вбивство місцевого громадського діяча.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними спецслужби, агент РФ — уродженець Луганської області із паспортом терористичної «ЛНР» — зібрав групу для підпалу генконсульства однієї з країн, ймовірно Угорщини, і підшукував виконавців для вбивства громадського діяча за $30 тисяч. Також агент отримав від кураторів з РФ завдання підпалити кілька автомобілів з іноземною реєстрацією, пошкодити памʼятник і зібрати дані про українські військові обʼєктах на території регіону.
Як повідомляє прокуратура області, чоловік паралельно очолював кілька проросійських організацій в регіоні, за допомогою яких вів інформаційну кампанію проти України і намагався завербувати окремих українських військовослужбовців.
За даними СБУ, зараз агент ховається в Росії. Його справу за двома статтями (держзрада і тероризм) скерована до суду. Тривають заходи щодо розшуку та затримання.
- У серпні Служба безпеки України повідомила про ліквідацію частини агентурної мережі псевдоспецслужби терористичної «ЛНР», яка готувала на підконтрольній Україні території низку терактів, у тому числі підрив працівника СБУ.
- У липні викрили російську агентурну мережу ФСБ, яка діяла на території Херсонської області. Для ФСБ мережа збирала інформацію про діяльність та особовий склад регіонального управління СБУ, дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування.
- У червні в Луганській області затримали агента ФСБ, який готував вбивство керівника наукового інституту Харкова. До цього СБУ викрила мережу агентів ФСБ з колишніх українських військових. Вони вербували чиновників ЗСУ і готували диверсії.