Біля Укрексімбанку журналісти влаштували акцію з вимогою звільнити главу правління Мецгера

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Біля будівлі Укрексімбанку у Києві зібралися десятки працівників ЗМІ та небайдужі громадяни. Вони вимагають відставки керівництва банку за перешкоджання журналістській діяльності.

Про це повідомляє «Українська правда» та «Радіо Свобода».

Мітингувальники вимагають відставки керівництва банку та розслідування протиправних дій, допущених главою правління та охороною банку, які вилучали техніку в журналістів «Схем».

Крім того, до мітингу приєдналися журналісти, які прийшли на анонсовану пресконференцію глави банку Євгена Мецгера, проте за годину до початку її скасували.

Медійники, зокрема, наголосили на неприпустимості знищення відзнятого журналістами матеріалу.

«Коли журналісти підійшли до будівлі, з вікна банку на них впав вазон. Чи його хтось скинув, чи він випав сам — невідомо», — зазначило видання «УП».