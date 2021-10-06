Біля Укрексімбанку журналісти влаштували акцію з вимогою звільнити главу правління Мецгера
- Автор:
- Софія Телішевська
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Біля будівлі Укрексімбанку у Києві зібралися десятки працівників ЗМІ та небайдужі громадяни. Вони вимагають відставки керівництва банку за перешкоджання журналістській діяльності.
Про це повідомляє «Українська правда» та «Радіо Свобода».
Мітингувальники вимагають відставки керівництва банку та розслідування протиправних дій, допущених главою правління та охороною банку, які вилучали техніку в журналістів «Схем».
Крім того, до мітингу приєдналися журналісти, які прийшли на анонсовану пресконференцію глави банку Євгена Мецгера, проте за годину до початку її скасували.
Медійники, зокрема, наголосили на неприпустимості знищення відзнятого журналістами матеріалу.
«Коли журналісти підійшли до будівлі, з вікна банку на них впав вазон. Чи його хтось скинув, чи він випав сам — невідомо», — зазначило видання «УП».
- 4 жовтня журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили про напад на знімальну групу в кабінеті голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера. За їхніми словами, інцидент стався під час запису інтервʼю з Мецгером — йому не сподобалися запитання, після чого працівники банку вилучили у журналістів техніку і видалили записи.
- У банку факт нападу спростовують, стверджуючи, що журналісти намагалися отримати секретну інформацію. Редакція «Схем» звинуватила Укрексімбанк у приховуванні правди у своєму коментарі.
- Пізніше редакції програми «Схеми» вдалося відновити відеозапис інциденту з нападом на журналістів у кабінеті голови правління Укрексімбанку.
- На наступний день Мецгер повідомив, що написав заяву з проханням відсторонити його з посади на період службового розслідування. Наглядова рада оперативно її схвалила та призначила виконувача обов’язків. Сам же Мецгер вибачився перед журналістами.