Напад на журналістів «Схем»: відсторонений глава Укрексімбанку перепросив за свої дії
- Автор:
- Софія Телішевська
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Наглядова рада Укрексімбанку відсторонила голову правління Євгена Мецгера від посади на час проведення внутрішнього розслідування, а на його місце призначила члена правління Сергія Єрмакова.
Після цього сам Мецгер вибачився.
«Я за природою врівноважена людина і ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних та непоправних дій і рішень. Стрес і навантаження цьому не виправдання. Тому я щиро прошу вибачення у працівників видання «Схеми» Кирила Овсяного та Олександра Мазура», — зазначив глава правління.
Також він перепросив у всіх журналістів та працівників свого ж банку.
«Це завдало величезної шкоди іміджу банку, моральному духу його чудового колективу і престижу професії банкіра як такій. Я щиро прошу вибачення у всіх колег. Повторюся, я не мав права на той спалах, він викликає найбільшу огиду і сором саме в мене», — зазначив Мецгер.
- 4 жовтня журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили про напад на знімальну групу в кабінеті голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера. За їхніми словами, інцидент стався під час запису інтервʼю з Мецгером — йому не сподобалися запитання, після чого працівники банку вилучили у журналістів техніку і видалили записи.
- У банку факт нападу спростовують, стверджуючи, що журналісти намагалися отримати секретну інформацію. Редакція «Схем» звинуватила Укрексімбанк у приховуванні правди у своєму коментарі.
- Пізніше редакції програми «Схеми» вдалося відновити відеозапис інциденту з нападом на журналістів у кабінеті голови правління Укрексімбанку.
- Офіс президента назвав неприпустимою поведінку співробітників банку, натякнувши на необхідність відсторонення Мецгера з можливим звільненням.