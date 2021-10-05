Сенатори просять Байдена вислати 300 російських дипломатів, якщо штат посольства США не збільшать

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Saeima / Flickr

Група з 17 сенаторів від обох партій Конгресу США просить президента Джо Байдена вислати 300 російських дипломатів, якщо РФ не збільшить кількість дипломатів і диппрацівників в американському посольстві в Москві.

Про це повідомляє Reuters.

«Той факт, що у обох країн немає рівності і кількості дипломатів, неприпустимо [...]. Росія повинна видати достатню кількість віз, щоб забезпечити дипломатичний паритет в тому, що стосується кількості дипломатів США в Росії і російських дипломатів в США. Якщо такі заходи не будуть прийняті, закликаємо почати висилати дипломатів РФ, щоб їх залишилося стільки ж, скільки дипломатів США в Росії», — сказано у листі Байдену.

У посольстві в Москві зараз працюють 100 американських дипломатів. У США — 400 російським дипломатів.

Як передає Інтерфакс, в МЗС Росії раніше заявили, що Росія не видає візи співробітникам американської дипмісії в РФ, виходячи з принципів взаємності, так як американська сторона вчиняє аналогічним чином з російськими колегами.