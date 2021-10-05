Разумков планує захищатися у суді, якщо «слуги» захочуть позбавити його депутатського мандата

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що буде захищатися у суді, якщо нардепи зі «Слуги народу» захочуть позбавити його депутатського мандата.

Про це пише Інтерфакс.

«Так, я буду відстоювати своє право [бути депутатом Верховної Ради]. Тому що це вже не про посади, а про можливість робити те, що я обіцяв як людина, як політик ... Це буде вже не моя власна позиція, не моя посада. Це буде те, за що голосували і за мене, і за колег на парламентських виборах. Це вже не про посаду, а про людей», — повідомив Разумков.

Він зазначив, що законних підстав позбавляти його мандата немає, але «все може бути».

Що стосується ймовірної відставки з посади голови парламенту, то Разумков зазначив, що з цим питанням до суду не піде.

Раніше очільник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко зазначив, що «слуги» після звільнення Разумкова навряд чи візьмуть його до своєї фракції. Разумков пройшов до парламенту за списками від «слуг», але через посаду спікера був вимушений вийти з фракції. За словами Корнієнка, «треба перевірити» чи є це підставою для позбавлення мандата.