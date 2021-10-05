Бойовики на Донбасі тричі порушили режим тиші, поранений український військовий
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / Операція об'єднаних сил
Бойовики на Донбасі тричі від початку доби порушили режим припинення вогню і поранили українського військового.
Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.
«Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи», — заявили українські військові.
За даними штабу ООС, від початку цієї доби бойовики обстріляли позиції ЗСУ:
- у районі Трьохізбенки — з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Новотошківського — зі станкових протитанкових й автоматичних станкових гранатометів;
- біля Красногорівки — з автоматичних станкових гранатометів.
Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Йому надали домедичну допомогу й евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна — задовільний.
Українські військові відкрили вогонь у відповідь на обстріли бойовиків та змусили їх припинити вогневу активність.
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