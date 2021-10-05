Справа MH17: Суд у США почав розглядати позов проти російських банків ВТБ й «Сбербанк»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Pierre Crom / Contributor
Суд Нью-Йорка дав хід позову американської родини до російських банків ВТБ й «Сбербанк России» в справі про катастрофу рейсу MH17 в Донецькій області в липні 2014 року.
Про це пише Deutsche Welle.
Позов до російських банків подала сімʼя 18-річного Куїна Шансмана, який перебував на борту літака. Вона звинувачує банки в сприянні тероризму, зокрема, через переказ коштів бойовикам «ДНР».
Адвокати позивачів предʼявили документи про два грошові перекази, адресовані «ДНР», які були відправлені через кореспондентські рахунки «Сбербанка» й банку ВТБ до Bank of America й Bank of New York Mellon. За їхніми даними, «Сбербанк» багаторазово використовував американські банки для переказу грошей бойовикам «ДНР». Адвокати також представили копії розміщених в інтернеті інструкцій «ДНР» з рекомендацією використовувати рахунки двох російських банків в Америці для переказу пожертвувань.
Окружний суддя Ендрю Картер ухвалив, що американські суди мають юрисдикцію у цій справі. Згідно з американським законодавством, яке стосується боротьби з тероризмом, позови можуть подаватися проти банків, які надають матеріальну підтримку терористичним угрупованням.
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Усі пасажири та члени екіпажу — загалом 298 людей — загинули. Росія свою причетність до катастрофи літака заперечує, але висуває суперечливі версії події.
- Міжнародна слідча група висунула звинувачення росіянам — генерал-майору Сергію Дубінському (позивний «Хмурий»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і українцю Леоніду Харченку («Крот»). 7 червня суд Гааги почав розгляд справи по суті.
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