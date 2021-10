Справа MH17: Суд у США почав розглядати позов проти російських банків ВТБ й «Сбербанк»

Новини

Pierre Crom / Contributor

Суд Нью-Йорка дав хід позову американської родини до російських банків ВТБ й «Сбербанк России» в справі про катастрофу рейсу MH17 в Донецькій області в липні 2014 року.

Про це пише Deutsche Welle.

Позов до російських банків подала сімʼя 18-річного Куїна Шансмана, який перебував на борту літака. Вона звинувачує банки в сприянні тероризму, зокрема, через переказ коштів бойовикам «ДНР».

Адвокати позивачів предʼявили документи про два грошові перекази, адресовані «ДНР», які були відправлені через кореспондентські рахунки «Сбербанка» й банку ВТБ до Bank of America й Bank of New York Mellon. За їхніми даними, «Сбербанк» багаторазово використовував американські банки для переказу грошей бойовикам «ДНР». Адвокати також представили копії розміщених в інтернеті інструкцій «ДНР» з рекомендацією використовувати рахунки двох російських банків в Америці для переказу пожертвувань.

Окружний суддя Ендрю Картер ухвалив, що американські суди мають юрисдикцію у цій справі. Згідно з американським законодавством, яке стосується боротьби з тероризмом, позови можуть подаватися проти банків, які надають матеріальну підтримку терористичним угрупованням.