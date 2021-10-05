Понад 80% вчителів отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 81% вчителів України. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
«На сьогодні принаймні однієї дозою вакцини від COVID-19 щеплено вже 81% працівників шкіл. За останні пʼять днів на 18% збільшилася кількість вакцинованих педагогів першою дозою у Львівській області, майже 14% — у Дніпропетровській», — написав Шкарлет.
За його словами, повний цикл щеплення пройшли в Луганській області 67,9% вчителів, у Черкаській — 64%, у Полтавській — 62,8%, у Києві — 62,6%, у Сумській області — 59,7%.
Водночас міністр заявляє, що відчутного прогресу в показниках вакцинації поки що не демонструють Херсонська, Рівненська та Одеська області.
Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначив, що наразі лідером із вакцинації працівників освітньої галузі є Київ.
«Станом на 23 вересня майже 100% закладів освіти, яких у місті понад 900, досягли показника у 80% вакцинованих. В Україні ми єдині, хто показав такі результати», — зазначив тоді Мондриївський.
Нагадаємо, якщо у школі від коронавірусу вакциновані 80% вчителів, заклад може працювати в очному режимі в «жовтій» карантинній зоні. Якщо регіон у «червоній» зоні, то для роботи потрібна вакцинація 100% персоналу. Якщо менше — дистанційне навчання. Міністр Шкарлет запевняв, що зарплата викладачів не має бути меншою у випадку дистанційних занять.
- В Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердить чіткий перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включать працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.