Спікера Ради Разумкова відсторонили від проведення пленарних засідань
- Автор:
- Софія Телішевська
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УНІАН / Кузьмін Олександр
Верховна Рада відсторонила спікера парламенту Дмитра Разумкова від ведення засідання на два пленарних дні — час розгляду питання про його відставку.
Відповідне рішення підтримали 240 депутатів, ще шестеро були проти та стільки ж утримались.
Відсторонення Разумкова від ведення пленарних засідань ініціювали після наради керівників фракцій у спікера.
- Конфлікт між «Слугою народу» і головою ВР почався після того, як Разумков направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали після його ухвалення.
- Сам Разумков заявив, що у відставку не збирається, а в разі звільнення з посади він залишиться в політиці.
- Голова фракції «слуг» Давид Арахамія назвав причиною звернення про відставку Разумкова «холодну регламентну війну».