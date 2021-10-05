Спікера Ради Разумкова відсторонили від проведення пленарних засідань

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Верховна Рада відсторонила спікера парламенту Дмитра Разумкова від ведення засідання на два пленарних дні — час розгляду питання про його відставку.

Відповідне рішення підтримали 240 депутатів, ще шестеро були проти та стільки ж утримались.

Відсторонення Разумкова від ведення пленарних засідань ініціювали після наради керівників фракцій у спікера.