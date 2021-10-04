Телескоп Hubble зняв «танець» двох спіральних галактик

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Hubble

Космічний телескоп Hubble сфотографував взаємодію двох спіральних галактик NGC 5953 і NGC 5954, які розташовані в сузірʼї Змії приблизно за 100 млн світлових років від Землі.

Фото опублікували на сайті обсерваторії Європейського космічного агентства.

Hubble

Обидві дискові галактики мають виражені спіральні рукави. Телескоп зміг отримати чітке зображення структури галактик, але картинка повноцінно не відображає їх реальний вигляд через різне розташування щодо приладів телескопа.

Імовірно, Hubble зафіксував формування нової структури — еліптичної галактики. Вчені вважають, що цей процес займе сотні мільйонів років.