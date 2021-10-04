В Україні суд виніс перший вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Україні суд вперше виніс вирок лікарю за підробку сертифікатів про вакцинацію. Медик отримав штраф та заборону працювали за фахом протягом року.

Про це пише пресслужба МОЗ.

Вирок отримав лікар із Павлограда Дніпропетровської області. Він має сплатити штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

За даними поліції, за минулий тиждень правоохоронці провели 13 обшуків і відкрили 12 кримінальних справ за підробку сертифікатів.

«Вакцинація від ковіду рятує життя. Не можна допустити, щоби лікарі так зневажали своє звання і нехтували здоров’ям українців. Ми продовжуємо співпрацювати з Нацполіцією та максимально можливо сприяємо слідству, щоби покарати тих, хто підробляє документи про вакцинацію від COVID-19», — заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.