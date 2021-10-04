У космос на кораблі Blue Origin полетить 90-річний актор Вільям Шетнер — він зіграв капітана Кірка в «Зоряному шляху»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Аерокосмічна компанія Blue Origin Джеффа Безоса підтвердила участь актора Вільяма Шетнера, який зіграв капітана Кірка в культовому серіалі «Зоряний шлях», у другому польоті в космос на кораблі New Shepard.
Про це компанія повідомила у своєму Twitter. Раніше про участь Шетнера в місії писали ЗМІ, але компанія це не підтверджувала.
Четвертим членом екіпажу місії, яка запланована на 12 жовтня, стала віцепрезидент Blue Origin з польотів Одрі Пауерс. Перші два члени — колишній інженер NASA і співзасновник компанії Planet Lab Кріс Бошуйзен і віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоровʼя компанії Dassault Systеmes Глен де Вріс.
Цікаво, що Шетнеру зараз 90 років. Він стане найстаршою людиною в історії, яка побувала у космосі.
- 20 липня мільярдер Джефф Безос полетів в космос на борту ракетно-капсульної системи New Shepard. Це був перший пілотований космічний політ Blue Origin з пасажирами на борту. Пізніше Безос опублікував відео з капсули New Shepard і заявив, що Blue Origin в 2021 році проведе ще два пілотовані польоти.
- 30 вересня діючі та колишні співробітники Blue Origin назвали компанію Джеффа Безоса «токсичним» місцем для роботи, в якому є сексизм, і де нехтують безпекою суборбітального корабля New Shepard.