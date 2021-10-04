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Светлицький Сергій / УНІАН

У неділю ввечері, 3 жовтня, транзит газу до Угорщини через Україну відновили.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи Угорщини.

Потік палива через прикордонний пункт «Берегово», за даними станом на 23:30, складав понад 200 тисяч кубометрів на годину. При цьому протягом дня прокачування газу в Угорщину через Україну повністю було відсутнє.

1 жовтня стало відомо, що російський «Газпром» зупинив транзит газу через Україну в напрямку Угорщини.