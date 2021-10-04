Транзит газу до Угорщини через Україну відновили
- Автор:
- Олег Панфілович
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Светлицький Сергій / УНІАН
У неділю ввечері, 3 жовтня, транзит газу до Угорщини через Україну відновили.
Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи Угорщини.
Потік палива через прикордонний пункт «Берегово», за даними станом на 23:30, складав понад 200 тисяч кубометрів на годину. При цьому протягом дня прокачування газу в Угорщину через Україну повністю було відсутнє.
1 жовтня стало відомо, що російський «Газпром» зупинив транзит газу через Україну в напрямку Угорщини.
- Росія та Угорщина 27 вересня підписали договір про постачання газу. Згідно з умовами, Росія щороку надаватиме Угорщині 4,5 мільярда кубометрів газу — 3,5 мільярда через Сербію та ще мільярд через Австрію. Угода розрахована на 15 років із можливістю змінити обсяги постачання через 10 років.
- Міністерство закордонних справ України висловило протест через підписання Угорщиною та Росією договору на 15 років про поставки газу в обхід української газотранспортної системи.
- Після цього Україна викликала до МЗС посла Угорщини, там вчинили так само.
- В уряді Угорщини пообіцяли заважати вступу України до НАТО через критику угоди з Росією.