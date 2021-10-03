Еквадор помилує 2 тисячі вʼязнів після нещодавнього кривавого бунту наркоторговців
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Thomas Hawk / Flickr
Еквадор планує помилувати і помʼякшити тисячі вироків, щоб звільнити місце в тюрмах країни після кривавих заворушень у вʼязниці «Літораль» 29 вересня.
Про це повідомляє CNN.
Директор тюремного агентства Еквадору Болівар Гарсон заявив, що до 2 тисяч увʼязнених, включно з людьми похилого віку, жінками і людьми з обмеженими можливостями та невиліковними захворюваннями, внесуть до списку на помилування, а іноземних вʼязнів депортують.
Зазначимо, що у вʼязниці суворого режиму «Літораль» після запеклих зіткнень між конкуруючими бандами загинули 118 увʼязнених і десятки отримали поранення. Судово-медична експертиза змогла ідентифікувати поки 41 жертву, загинули вони від куль і гранат. Під час розслідування влада вилучила вогнепальну зброю, боєприпаси, 25 одиниць холодної зброї, три вибухові пристрої і різні наркотики.
У відповідь на ці смертельні випадки уряд оголосив 60-денний надзвичайний стан в тюрмах Еквадору. Це дозволяє направляти військовослужбовців в пенітенціарні установи і обмежує права увʼязнених на недоторканність приватного життя, що дозволить обшуки та інші заходи спостереження.
- 1 жовтня поліція встановила контроль над вʼязницею «Літораль». Сутичка стала найбільшою в історії країни. За попередніми даними, бійка почалася після того, як увʼязнені з одного крила вʼязниці пролізли через діру в інше, де напали на членів банди-конкурента.
- Зіткнення в тюрмах Еквадору, де відбувають покарання близько 38 тисяч людей, часто переростають у бунти. У лютому цього року в тюрмах міст Гуаякіль, Куенка і Латакунга в масових бійках загинули 79 увʼязнених. У липні в тюрмі «Літораль» вбили 22 людини.