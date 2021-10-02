«Слуга народу» представила план реформ до 2023 року. Зеленський говорив про олігархів і їх «страх»

Новини

На виїзному засіданні в Трускавці фракція «Слуга народу» представила план реформ на 2021-2023 роки.

Про це повідомляє пресслужба СН.

План складається з восьми напрямків, за які відповідатимуть експерти, представники Кабміну, верховної Ради і Офісу президента.

У плані наступні напрямки:

військова безпека і міжнародні відносини;

енергетична незалежність і зелена трансформація;

людський капітал (медицина, освіта, культура);

технологічний розвиток і ринкові трансформації;

інфраструктура і місцевий розвиток;

продовольчий хаб;

цифровий хаб;

верховенство права.

Найближчим часом плани будуть доопрацьовані з урахуванням пропозицій і зауважень президента, представників уряду, депутатів, а потім оприлюднені.

Після презентації перед фракцією виступив Володимир Зеленський. Він говорив про успішні інфраструктурні проєкти, зокрема дороги, про цифровізацію і нацбезпеку. Також він підняв тему олігархів.

«Важливо, що у нас зʼявилося РНБО [Рада національної безпеки і оборони]. Цей орган запрацював потужно. Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. І люди оцінили це, суспільство повірило. Якщо ти зрадник, ми будемо знати, де твоє місце», — заявив Зеленський.

Він сказав, що в програмі партії більше не існує пунктів, які СН не може виконати, але при цьому зазначив, що партія «тільки народилася», «маленька», «почала ходити» і може зміцнюватися.