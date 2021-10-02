Затримання Саакашвілі: в МЗС Грузії відреагували на позицію Зеленського

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Гонтар Володимир / УНІАН

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані відреагував на позицію президента України щодо арешту Міхеїла Саакашвілі і заявив, що стратегічне партнерство між країнами не може бути в заручниках у однієї людини.

Про це повідомляє Imedi News.

«Їхня позиція зрозуміла, тому що Саакашвілі є їхнім громадянином. Посольство має комунікацію, був контакт зі співробітником посольства, він надасть українській стороні всю цікаву для них інформацію [...]. У нас будуть розʼяснення з усіх питань, і наші відносини з Україною будуть розвиватися так само, як розвивалися до цього. Неприпустимо, щоб одна особа брала в заручники стратегічне партнерство», — заявив Залкаліані.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив «Європейській правді», що українська сторона попросила Грузію допустити консула до Саакашвілі для надання йому консульської та правової допомоги.