Затримання Саакашвілі: в МЗС Грузії відреагували на позицію Зеленського
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- Костя Андрейковець
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Гонтар Володимир / УНІАН
Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані відреагував на позицію президента України щодо арешту Міхеїла Саакашвілі і заявив, що стратегічне партнерство між країнами не може бути в заручниках у однієї людини.
Про це повідомляє Imedi News.
«Їхня позиція зрозуміла, тому що Саакашвілі є їхнім громадянином. Посольство має комунікацію, був контакт зі співробітником посольства, він надасть українській стороні всю цікаву для них інформацію [...]. У нас будуть розʼяснення з усіх питань, і наші відносини з Україною будуть розвиватися так само, як розвивалися до цього. Неприпустимо, щоб одна особа брала в заручники стратегічне партнерство», — заявив Залкаліані.
Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив «Європейській правді», що українська сторона попросила Грузію допустити консула до Саакашвілі для надання йому консульської та правової допомоги.
- Колишнього президента Грузії Саакашвілі затримали у Тбілісі 1 жовтня. Його відправили в СІЗО в місті Руставі (неподалік Тбілісі). Уранці 1 жовтня Саакашвілі повідомив, що прилетів у місто Батумі, проте правоохоронці заявляли, що він офіційно не перетинав державний кордон, і переконували, що він перебуває в Україні, у Трускавці.
- Експрезидент Грузії залишив країну у 2013 році. Проти нього на батьківщині порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону.
- У СІЗО Саакашвілі оголосив голодування.
- Президент України Зеленський стурбований ситуацією і «тоном заяв, які лунають у Грузії».