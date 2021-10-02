Європейський апарат BepiColombo передав перші знімки поверхні Меркурія

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ESA/ATG; NASA/JPL

Європейський космічний апарат BepiColombo в суботу під час зближення з планетою Меркурій передав на Землю перші знімки її поверхні.

Про це у Twitter повідомило Європейське космічне агентство (ESA).

Спочатку знімки північної півкулі Меркурія були зроблені з відстані 2 420 км при підльоті апарату до планети. Потім, приблизно о 02:34 за Києвом, апарат здійснив перший із шести запланованих прольотів над планетою на висоті близько 200 км, збираючи зображення і наукові дані.

Знімки будуть надходити протягом усієї суботи. На перших зображеннях, зроблених з найближчої відстані, можна розглянути великі кратери на поверхні планети — вони схожі на подібні обʼєкти на Місяці.

Місія BepiColombo названа на честь італійського математика та інженера Джузеппе Коломбо. Саме він розробив теорію гравітаційного маневру, який повинен виконати корабель. Місію запустили в жовтні 2018 року.

Апарат випустить два зонди — Bepi та Mio, які досліджуватимуть поверхню і магнітне поле Меркурія та шукатимуть воду. Оскільки умови на орбіті планети екстремальні, зонди оснастили захистом, який може витримати температури від -180 до +430 градусів.

Хоча Меркурій — одна з найближчих планет до Землі, він досі мало досліджений. У кінці 70-х років зонд Mariner 10, який пролітав повз нього, засік слабке магнітне поле. Також відомо, що в екзосфері Меркурія є ртуть. У 2015 році завершилася американська місія до планети, космічний апарат надіслав 270 тисяч фотографій та 10 терабайтів наукової інформації.