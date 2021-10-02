Европейский аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности Меркурия

Европейский космический аппарат BepiColombo в субботу при сближении с планетой Меркурий передал на Землю первые снимки ее поверхности.

Об этом в Twitter сообщило Европейское космическое агентство (ESA).

Сначала снимки северного полушария Меркурия были сделаны с расстояния 2 420 км при подлете аппарата к планете. Затем, в районе 02:34 по Киеву, аппарат совершил первый из шести запланированных пролетов над планетой на высоте около 200 км, собирая изображения и научные данные.

Снимки будут поступать весь день в течение субботы. На первых изображениях, сделанных с самого близкого расстояния, можно рассмотреть крупные кратеры на поверхности планеты, очень похожие на лунные.

Миссия BepiColombo названа в честь итальянского математика и инженера Джузеппе Коломбо, разработавшего теорию гравитационного маневра, который должен выполнить корабль. Миссию запустили в октябре 2018 года.

Аппарат выпустит два зонда — Bepi и Mio, которые будут исследовать поверхность и магнитное поле Меркурия, искать воду. Поскольку условия на орбите планеты экстремальные, зонды оснастили защитой, которая может выдержать температуры от -180 до +430 градусов.

Хотя Меркурий — одна из ближайших планет к Земле, он до сих пор мало исследован. В конце 70-х годов зонд Mariner 10, пролетавший мимо него, засек слабое магнитное поле. Также известно, что в экзосфере Меркурия есть ртуть. В 2015 году завершилась американская миссия к планете, космический аппарат прислал 270 тысяч фотографий и 10 терабайт научной информации.