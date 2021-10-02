Тайвань заявив про найбільше в історії вторгнення китайських військових літаків
- Автор:
- Олег Панфілович
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Міністерство оборони Тайваню повідомило про найбільше за всю історію вторгнення Військово-повітряних сил Китаю в зону протиповітряної оборони острова.
Про це пише The Guardian.
У п’ятницю над країною пролетіли 38 літаків китайських ВПС. Спочатку тайванські системи протиповітряної оборони зафіксували 18 винищувачів J-16, чотири Су-30, два ядерні бомбардувальники H-6 і протичовновий літак.
Уже в суботу, 2 жовтня, Міноборони Тайваню заявило, що Китай використав для прольоту ще 13 літаків — десять J-16, два H-6 і літак раннього попередження. Тайвань підняв у повітря свої бойові літаки, а для спостереження за китайськими силами розгорнули ракетні системи. Перша партія літаків із Китаю була в районі острова Пратас, друга прилетіла до каналу Баші, що відокремлює Тайвань від Філіппін.
- У червні Міністерство оборони Тайваню повідомило про найбільше вторгнення китайської бойової авіації в повітряний простір країни. Тоді в зону дії тайванської протиповітряної оборони зайшли одразу 28 літаків.
- Армія Китаю останні два роки активно нарощує військову міць поблизу Тайваню. З 2020 року офіційна риторика Китаю допускає «воззʼєднання» з Тайванем унаслідок збройного вторгнення. Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав військових «зосередити всі свої уми й енергію на підготовці до війни».
- У середині вересня 2020 року армія Китаю провела великі військові навчання поблизу Тайваньської протоки. Тоді на Тайвань прибула американська делегація.
- У січні 2021 року США вирішили скасувати внутрішні обмеження на співпрацю з Тайванем. 30 січня Китай пригрозив Тайваню війною, якщо незалежність острова визнають США.