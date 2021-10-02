Тайвань заявив про найбільше в історії вторгнення китайських військових літаків

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Міністерство оборони Тайваню повідомило про найбільше за всю історію вторгнення Військово-повітряних сил Китаю в зону протиповітряної оборони острова.

Про це пише The Guardian.

У п’ятницю над країною пролетіли 38 літаків китайських ВПС. Спочатку тайванські системи протиповітряної оборони зафіксували 18 винищувачів J-16, чотири Су-30, два ядерні бомбардувальники H-6 і протичовновий літак.

Уже в суботу, 2 жовтня, Міноборони Тайваню заявило, що Китай використав для прольоту ще 13 літаків — десять J-16, два H-6 і літак раннього попередження. Тайвань підняв у повітря свої бойові літаки, а для спостереження за китайськими силами розгорнули ракетні системи. Перша партія літаків із Китаю була в районі острова Пратас, друга прилетіла до каналу Баші, що відокремлює Тайвань від Філіппін.