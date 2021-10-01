Побиття танцюриста Дорофєєвої: справу передали до суду, нападнику загрожує 8 років вʼязниці

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Facebook / Київська міська прокуратура

Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт щодо працівника Управління держохорони, який жорстоко побив танцюриста шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої 22-річного Євгена Гончаренка.

Про це ДБР повідомило у пʼятницю, 1 жовтня.

Працівнику УДО, якого звільнили після інциденту, загрожує до 8 років позбавлення волі.

У ніч проти 1 серпня працівник держохорони, проходячи біля кав’ярні у Києві, спочатку безпричинно штовхнув танцюриста, а після зауваження жорстоко побив. Нападник сильно вдарив юнака в обличчя, чим спричинив йому тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми. Хлопець був у комі 2 тижні, 16 серпня з неї вийшов.